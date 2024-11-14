Снег долго не продержится: синоптик сказала, какой погоды следует ожидать в ближайшие дни

В пятницу, 15 ноября, в большинстве областей Украины пойдет мокрый снег. Однако он не задержится надолго, оправдывая поговорку о том, что первый снег всегда скоро тает. И уже в выходные осадки прекратятся, а температура воздуха несколько повысится.

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О какой погоде можно ожидать украинцам в ближайшие дни, рассказала OBOZ.UA синоптикиня Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее прогнозам последняя декада ноября принесет в Украину больше осадков, чем в начале месяца.

15 ноября ожидаются осадки по всей территории страны: в большинстве регионов пройдет небольшой мокрый снег с дождем, а на юге небольшие дожди.

На дорогах Киева возможна гололедица.

Однако, уже в последующие дни, в субботу и воскресенье, 16-17 ноября, а также в понедельник, 18 ноября, будет преобладать погода без осадков, и даже ожидается повышение температуры.

Днем ожидается от +4 до даже +11 градусов. В выходные небо прояснится и будет достаточно солнечно. Сильных ветров не прогнозируется.

"Поэтому весь снежный покров, который сегодня и завтра образуется кое-где по территории Украины, будет все же таять в течение выходных и в начале следующей недели", – отметила Птуха.

Однако уже с середины следующей недели в Украине синоптическая ситуация изменится. Над Европой будет преобладать поле пониженного давления, на территорию Украины все чаще будут заходить циклоны.

"Поэтому можно с уверенностью сказать, что в последнюю декаду ноября будет больше осадков по сравнению с первой половиной месяца. Осадки обычно могут быть как смешанной фазы, так и со снегом, но где, какой интенсивности, когда именно - об этом уже подробнее можно будет говорить за 3-5 суток до определенной даты", – рассказала синоптик.

По словам Натальи Птухи, повышение температуры в ноябре стало тенденцией последних лет, и даже среди зимы температура может быть достаточно высокой, как для этого времени года.

Но прогнозируемое повышение температуры на следующей неделе станет, скорее всего, последним для нынешнего ноября, отметила синоптикиня.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха спрогнозировала, что грядущая зима будет мягче, чем предыдущие. Вероятно, Украину ждет большое количество теплых дней по сравнению с холодными. В то же время холодные периоды все же возможны, говорит специалист.

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