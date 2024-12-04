'Сказки' не прошли: на границе с Польшей пограничники обнаружили две пары псевдосупругов. Фото

Украинские пограничники разоблачили две попытки незаконного пересечения границы с Польшей с помощью фиктивных браков. В обоих случаях мужчины оформили отношения с женщинами с инвалидностью 2-й группы, чтобы получить право выезда за пределы страны во время военного положения.

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Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ. В пункте пропуска "Краковец" задержали 24-летнего мужчину, сопровождавшего 23-летнюю женщину, заявив, что везет ее в Германию на лечение.

Однако во время проверки выяснилось, что этот брак, вероятно, был формальным: мужчина недавно сделал предложение другой девушке, которая после его выезда должна была присоединиться к нему за границей.

Подобный случай произошел на пункте пропуска "Шегини". Здесь 44-летний житель Ивано-Франковской области женился на 57-летней женщине, но во время разговора с пограничниками затруднился ответить на основные вопросы о своей "жене". Мужчина планировал отправиться в Чехию.

В обоих случаях действия нарушителей имеют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Об инцидентах была сообщена Национальная полиция.

Украинские пограничники задержали на границе с Молдовой очередного уклоняющегося. Он пытался уехать из страны по документам об инвалидности как глухонемой. Документы оказались фальшивыми, что подтвердил сам мужчина, рассказав о деталях попытки незаконного пересечения границы и сдав свою сообщницу.

Ранее в ГПСУ рассказали, как при попытке нелегального пересечения границы уклоняющийся застрял в болоте и позвонил пограничникам. Он заявил, что хочет "сдаться".