Синоптик дала прогноз на вторник в Украине и уточнила, когда ждать мокрого снега. Карта

Во вторник, 12 ноября, в Украине будет царить сухая погода благодаря антициклональному полю, охватывающему значительную часть континентальной Европы. Однако уже 13-14 ноября на территории Украины появятся осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. Во вторник туманы могут добавлять определенную туман и характерную осеннюю атмосферу.

Температура воздуха днем будет умеренной: ожидается от 3 до 8 градусов тепла, на юге местами до +10 градусов.

В Киеве, в частности, вторник обещает без осадков. Ночью температура будет колебаться от +1 до +4 градусов, а днем не превысит +3…+5 градусов.

Однако с 13-14 ноября погода изменится: на Украину надвигаются дожди и мокрый снег, что принесут первые признаки зимы. Температура воздуха также снизится, на западе Украины возможны небольшие заморозки.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Но холодные периоды все же возможны. Судя по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет с большим количеством теплых дней по сравнению с холодными.

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