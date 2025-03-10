Сильный ветер и облачная погода: как изменится погода в Украине 10 марта

По всей Украине в понедельник, 10 марта, осадков не прогнозируют. Днем будет тепло, ведь самая низкая температура в светлое время суток – это +9...+11 градусов (она ожидается в Одесской области).

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Прогнозом погоды поделился сайт Укргидрометцентра. Синоптики рассказали, что в первый день новой недели будет небольшая облачность и юго-восточный ветер 7-12 метров в секунду. В Карпатах днем ​​– сильные порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночь еще будет прохладной, от -1 мороза до +4 тепла. Но днем температура очень сильно вырастет.

В среднем по стране УкрГМЦ прогнозирует +12...+17, но на западе некоторые термометры могут показать и все +20 градусов.

Не так сильно воздух прогреется на побережье морей – до +9...+12. Также немного меньше тепла получат жители крайних восточных областей (+12...+14).

Добавим: во вторник, 11 марта, в западных областях станет немного прохладнее, зато на юге наоборот потеплеет.

Как ранее писал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года, а этот февраль – одним из самых сухих в столице с начала наблюдений.

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