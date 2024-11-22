Сильный ветер, дождь и снег: какой будет погода в Украине 22 ноября

В пятницу, 22 ноября, в Украине будет облачная и холодная погода. В большинстве областей предполагаются осадки в виде дождя и снега, сопровождающиеся сильными порывами ветра.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов ночь будет морозной.

Ночью в восточных областях, Закарпатье и Прикарпатье, а днем по всей Украине, кроме юго-востока и востока, ожидается умеренный снег с дождем. В Закарпатье пройдут сильные осадки мокрого снега. В западных, северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью на востоке и западе, днем в Украине порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях -1...-6, днем от 1 до 4 градусов тепла. На остальной территории ночью от -3 до +2, днем +2...+7. На юге страны +8…+13.

Настоящая зима разгуляется в Карпатах, где ночью будет идти умеренный, а днем сильный снег, вьюга. Температура ночью -6…-11, днем от 0 до -5.

В Киеве и области 22 ноября облачно. Ночью будет идти мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура по Киеву ночью -3...-5, днем +1...+3.

По области ночью -1...-6, днем +1...+4 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. Ночью 22 ноября на дорогах гололедица, днем порывы ветра 15-20 м/с. По словам синоптиков, погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

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