Сильные заморозки и туман: 'Укргидрометцентр' ухудшил прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье, 20 октября, Украину накроют сильные заморозки и туман. Синоптики ухудшили прогноз погоды на последний день недели.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Также там предупредили об опасных и стихийных метеорологических явлениях.

"Ночью 20 октября в западных, северных, центральных областях сильные заморозки (в воздухе) 0-5°С. II уровень опасности, оранжевый", – говорится в сообщении синоптиков.

В Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях поверхности грунта ожидаются заморозки от 0 до -3С°. Это означает первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, ночью и утром 20 октября в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается туман, видимость 200-500 м. Это означает первый уровень опасности, желтый.

Напомним, что в Киеве и Киевской области в воскресенье, 20 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе днем максимально прогреется до +13°С.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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