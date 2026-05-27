Сезон Близнецов 2026 продлится до 20 июня: четыре недели, которые меняют образ мышления

Сезон Близнецов, который начался 21 мая и продлится до 20 июня, начал период повышенной ментальной активности, быстрых решений и большого количества новой информации. Это время связано с любознательностью, сменой фокуса внимания и появлением неожиданных возможностей в повседневных ситуациях.

Видео дня

Отдельное внимание астрологические прогнозы Vogue уделяют влиянию Урана в Близнецах, который усиливает темп событий и может создавать как информационную перегрузку, так и резкие прорывы в восприятии реальности. Считается, что именно этот период подталкивает к переосмыслению коммуникации, обучения и способа обмена идеями.

Сезон Близнецов традиционно ассоциируется с активизацией воздушной стихии, влияющей на мышление, контакты и перемещения. В это время усиливается роль Меркурия как планеты, отвечающей за язык, логику и информационные процессы, поэтому многие решения могут приниматься быстрее, чем обычно.

В частности, этот период может приносить неожиданные события и резкие изменения в планах. Это воплотится в быстрых новостях, новых идеях или внезапных решениях.

Также важным периодом называют середину июня, когда происходит новолуние в Близнецах. Его связывают с новыми начинаниями, особенно в сфере обучения, общения и работы с информацией.

В этот сезон большее значение имеют разговоры, контакты и обмен идеями. Многие решения могут приниматься быстрее, чем обычно, а планы – меняться на ходу.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.