Секрет, который мало кто знает: в честь кого действительно назвали Snickers

Знаменитый батончик Snickers известен во всем мире, однако мало кто догадывается, какая именно история стоит за его названием. Популярный шоколадный десерт, ставший любимым лакомством для миллионов, носит имя, обладающее неожиданно личным смыслом для его создателей.

Название легендарный батончик получил в честь любимой лошади семьи Марс. OBOZ.UA рассказывает, как возник знаменитый батончик и какой путь он прошел от эксперимента к мировой легенде.

От бедности к собственному ранчо

Основатель компании Mars Фрэнк Марс начинал свой путь крайне тяжело. Первые попытки построить кондитерский бизнес потерпели крах, а финансовые трудности даже стали причиной ухода его первой жены. Настоящий прорыв произошел лишь в 1922 году, когда Фрэнк вместе со своей второй супругой Этель создал батончик Milky Way.

Проект принес колоссальный финансовый успех и превратил супругов в настоящих магнатов. Получив огромные доходы, Фрэнк решил реализовать давнее увлечение коневодством. В штате Теннесси пара приобрела огромную ферму Milky Way Farms площадью 3000 акров, где работало около ста человек.

Любимая лошадь и новый батончик

В конце 1920-х годов в семье Марс произошло печальное событие – умер конь, который был особым фаворитом Этель. Именно в это время производители готовили к запуску новую вариацию Milky Way, в рецептуру которой добавили нугу и арахис. В память о любимой лошади супруги решили назвать новое лакомство Snickers.

Интересно, что в Великобритании батончик долгое время продавался под совершенно другим названием – Marathon, и лишь в 1990 году его переименовали, приведя к единому мировому стандарту.

Скандал на Олимпиаде 1984 года

За десятилетия своего существования бренд неоднократно оказывался в центре внимания. В 1984 году Snickers получил статус "официального снека" Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, заплатив за спонсорство $4 миллиона и пообещав бесплатно снабжать батончиками всех атлетов.

Такое решение вызвало волну возмущения со стороны диетологов. Эксперты заявляли, что позиционирование сладостей как спортивного питания вводит людей в заблуждение. Особую критику вызвал рекламный ролик с горнолыжником Карлом Андерсоном, утверждавшим, что батончик помогает ему при скоростном спуске, при том что сам спортсмен даже не попал на ту Олимпиаду.

Борьба с калориями и уменьшение порций

С течением времени давление общественности и инициативы по борьбе с детским ожирением заставили компанию Mars пересмотреть размер продукции. В 2012 году стандартный батончик похудел на 12%. Кроме того, производитель отказался от формата King Size, заменив его на упаковку 2toGo с двумя порциями.

Бренд Snickers известен во всем мире Источник: Facebook / Snickers Ukraine

Компания продолжила адаптироваться к рынку. Еще в 1989 году в продажу вышло мороженое Snickers, где место традиционной нуги заняло арахисовое мороженое.

Однако главная маркетинговая победа ждала бренд в 2010 году, когда стартовала знаменитая рекламная кампания со слоганом "Ты не ты, когда голоден". Ролики со знаменитостями, меняющими поведение из-за голода, мгновенно стали популярными и помогли компании существенно поднять продажи по всему миру.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что цены на какао-бобы, которые последние два года били рекорды, упали более чем втрое по сравнению со своим максимумом. Сейчас сырье для шоколада продают по $3,25 тыс. за тонну – это в 3 раза меньше, чем в прошлом году, и в 3,6 раза меньше, чем было в 2024-м.

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