С западного направления надвигаются дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 30 октября

Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Украине на сутки, 30 октября, ожидается "облачная с прояснениями" погода. А в западных, Житомирской и Винницкой областях метеорологи прогнозируют небольшой дождь.

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На остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр. Ветер в этот день будет слабым, преимущественно западного направления, с порывами не более 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет 2-7° тепла, хотя в восточных и Сумской областях ожидается всего от 3° тепла до 2° мороза. Днем же по всей стране будет от 10 до 15° тепла.

Такой же прогноз погоды на 30 октября дают и для Киевщины. В области облачно с прояснениями, но без осадков. Западный ветер не превысит скорость в 5-10 м/с.

Ночью в Киевской области ожидают 2-7° тепла, но днем будет 10-15°. В столице ночью будет плюс 4-6°, а днем – 12-14°.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже со 2-3 ноября, то есть с субботы-воскресения, ожидается ощутимое похолодание. До этого температура воздуха днем будет на уровне примерно +10…+12 градусов. Именно поэтому синоптик Наталья Диденко посоветовала уже перед выходными "подготовить пуховички и шапки".

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