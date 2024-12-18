С 7 мороза до 11 тепла: синоптик уточнила прогноз для Украины на четверг. Карта

В ночь на четверг, 19 декабря, в Украине ударит мороз до -7 градусов. Днем ожидаются плюсовые температуры, самой теплой погода будет на юге, где столбики термометров до +11 градусов тепла. Местами возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. "Ближайшая ночь принесет в Украину самые низкие градусы в близкой, и даже в неблизкой, синоптической перспективе", – написала она в своем Telegram-канале.

По данным синоптика, на востоке, а также на Полтавщине, Черниговщине, Сумщине, Запорожье и Днепропетровщине сегодня ночью ожидается -3...-7 градусов мороза.

На остальной территории Украины от -1 до +3 градусов.

Днем 19 декабря температурные показатели будут пестрыми, прогнозирует Диденко.

На востоке +1...+3 градуса, на севере +3...+6, в центре +3...+7 градусов, на западе +5...+10 градусов, на юге +6... +11 градусов, кроме Запорожья, где будет только +4...+5 градусов.

Ветер с северо-западного будет меняться на юго-западный, "все еще порывистый, активный", предупредила синоптик.

Кроме того, снег с переходом в мокрый снег, а днем и дождь, вероятны только на востоке и северо-востоке Украины.

На значительной части территории Украины завтра без осадков, спрогнозировала синоптик.

В Киеве ночью 0...+2 градуса, днем 19 декабря +4...+6 градусов. Без осадков, ветер порывистый юго-западный.

А в выходные 21-22 декабря, по данным Диденко, в Украине ожидается небольшое похолодание, однако дневная температура воздуха останется "плюсовой".

По предварительным данным, Святвечер и Рождество (24 и 25 декабря) также не будут морозными, осадки на праздники более вероятны в юго-западных и западных областях.

Подобная погода, вероятно, будет господствовать в Украине и на Новый год.

"Поэтому оставляем скучать в шкафу старые немодные шубы и громоздкие смешные шапки, в приоритете – влаго- и ветронепроницаемые современные куртки и пальто", – посоветовала Диденко.

Как писал OBOZ.UA, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха ранее спрогнозировала, что на Новый год в Украине не будет значительного похолодания. Погода будет достаточно теплой, без сильных морозов и снегопада.

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