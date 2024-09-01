В той войне тоже США, Великобритания, Франция и Украина были на стороне Цивилизации, а Венгрия подыгрывала агрессору — всё это осталось.

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Но с того времени на сторону Цивилизации перешли также Германия, Италия и Япония, и место Германии, обиженной в Версале за 20 лет и 2 месяца до начала той войны, естественным образом заняла россия, обиженная "величайшей геополитической катастрофой двадцатого века" за 30 лет и 2 месяца до 24.02.2022.

Вместо фюрера обиженных гитлера сейчас фюрер обиженных путин. Он, путин, это гитлер сегодня. Его вторая жизнь. Когда гитлер застрелился, ему было 56. Когда путину было без 2 месяцев (опять 2 месяца!) 56, он (вместе с медведевым) осуществил нападение на Грузию (08.08.08).

И борется с Цивилизацией путин так же: пугая нерешительных трусов, её возглавляющих. Страх и панический ужас на другой стороне — главное оружие карликов-путлеров.