Проблемы в работе Zoom, Signal, Amazon и других: произошел масштабный сбой у большого количества интернет-сервисов

В понедельник, 20 октября, в мире произошел глобальный сбой в работе ряда интернет-сервисов или их некорректное функционирование. Пользователи сообщают о проблемах с Signal и некорректной работой Amazon.

Также наблюдаются сбои в работе платформы Zoom и Canva. Об этом сообщает Downdetector.

Что известно

Похоже, сбои связаны с проблемами в Amazon Web Services (AWS), которая обеспечивает инфраструктуру для многих современных интернет-сервисов.

На странице состояния услуг компания сообщила о "росте количества ошибок" и задержках в работе нескольких сервисов AWS.

Перечень всех сервисов, которые на платформе Down Detector отображаются как проблемные. В него входят как онлайн-игры (Clash Royale и Roblox), так и службы вроде налоговой службы Великобритании.

Сервисы, на которых обнаружили проблемы:

Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokеmon Go.

Вопрос сбоя пока решается

Amazon обнародовал несколько обновлений на странице статуса, однако они свидетельствуют, что точная причина проблемы до сих пор не определена. В то же время там объяснили, что нет оснований считать, что это был преднамеренный взлом.

"Инженеры немедленно привлеклись и активно работают как над устранением проблемы, так и над полным пониманием ее первопричины", – указано в последнем обновлении.

