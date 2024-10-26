Пострадавшие в результате удара РФ по Запорожью получили помощь от Фонда Рината Ахметова

В конце сентября этого года враг совершил жестокие авиаобстрелы жилых кварталов Запорожья. Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр Метинвест" продуктовые наборы для пострадавших в результате этих терактов. Получить их можно до 31 октября.

Видео дня

Гуманитарная помощь предназначена для людей, которые:

— пострадали в результате вражеских атак по городу с 22.09 до 01.10.2024,

– зафиксировали последствия этих обстрелов в Департаменте социальной защиты г. Запорожья.

Также Фонд Рината Ахметова готов предоставить другие виды помощи пострадавшим в результате этих атак: речь идет о лечении, реабилитации, психологической помощи.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу) или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU