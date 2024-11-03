Порывы ветра и налипание мокрого снега: чем удивит погода в понедельник, 4 ноября

В Украине в понедельник, 4 ноября, погода в некоторых областях будет с мокрым снегом. Это касается Сумщины, Харьковщины, Черниговщины, Луганщины, Донетчины, Полтавщины; там также прогнозируется налипание мокрого снега.

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Такими данными поделилась в Facebook синоптик Наталья Диденко. "Вот и первый снег вырисовывается", – написала она.

Эксперт объяснила, что снег вызвало сочетание влажного циклона и холодного арктического воздуха.

"С повышением дневной температуры воздуха после прохладной ночи снег будет переходить в дождь, а затем в упомянутых областях прекратится вообще.

В ближайшую ночь еще небольшие осадки побродят по северу Украины. А на остальной территории будет преобладать сухая погода", – рассказала Диденко.

Помимо этого, она прогнозирует порывы сильного северного ветра, которые будут достигать штормовых – до 15-20 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то ночью будет в среднем от -2 до +5. Днем от +4 до +8 (в южной части от +8 до +11 градусов).

В Киеве – также штормовой ветер. В ночь на 4 ноября возможен небольшой дождь, днем ​​без осадков. Ночью от +3 до +5, днем в понедельник от ​​+5 до +7 градусов.

Снег в Украине пока что долго не задержится, добавила синоптик. А с 7 ноября в нашей стране ожидается потепление.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, 1 ноября на западе Финляндии ветер впервые в истории достиг ураганных показателей. Из-за стихии тысячи домов остались без электричества.

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