Порошенко передал подразделению Сил беспилотных систем автотехнику и генераторы

Петр Порошенко передал одному из подразделений Сил беспилотных систем топливозаправщик, передвижную мастерскую, грузовик и генераторы. Силы беспилотных систем — новейший, только что сформированный род войск в ВСУ, поэтому требует многих необходимых вещей.

Видео дня

Об этом сообщили в "Европейской солидарности".

"Мы обеспечиваем как разведку, так и поражение целей. Всё зависит от участка фронта. Это постоянная битва технологий, сражение разума", – рассказывает представитель батальона.

"У нас уже есть хороший опыт сотрудничества. Здесь служат члены нашей команды, потому сразу начали общаться как родные. Ну и помогать соответственно. Сегодня привезли ребятам дефицитный топливозаправщик, грузовик, передвижную авторемонтную мастерскую, генераторы. Все по списку, как и просили. Подразделение новое и нуждается в очень многом, поэтому продолжим сотрудничество", – написал пятый Президент в соцсетях.

Эти автомобили нам очень нужны для ремонта машин, для заправки, для подвоза боеприпасов. Ремонтная мастерская просто критически необходима, потому что техника на фронте постоянно ломается. Это помогает оперативно, на месте производить ремонт и ставить машины в строй очень быстро. А бензовоз – это составляющая военной логистики. У тебя может быть самый крутой танк Abrams, но если его не заправить, это просто кусок железа", – говорит военный.

"Здесь служит наш друг, чье имя не называем из соображений безопасности. Раньше он в составе нашей команды ремонтировал технику для фронта на нашей тайной СТО. Через его руки прошло не одно авто, которое спасало жизнь на передовой. Поэтому он не понаслышке знает, что такое наша техника, какая она качественная и надежная. А теперь он сам в составе батальона Сил беспилотных систем продолжает защищать Украину", – отмечает Порошенко.

"Он – пример того, как каждый может приобщиться к борьбе за Украину. Будь то волонтер или воин — все мы делаем одно большое дело", – убежден пятый Президент.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко приобрел для ВСУ еще более 3 тысяч FPV-дронов, "Мовики" и РЭБ.