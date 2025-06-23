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Полезные и очень хрустящие наггетсы из кабачков за считанные минуты: рецепт идеальных снеков

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,6 т.
Полезные и очень хрустящие наггетсы из кабачков за считанные минуты: рецепт идеальных снеков

Кабачки могут быть основой не только для салатов, закусок и запеканок, но еще и полезных наггетсов. Для приготовления которых вы потратите минимум усилий и ингредиентов. 

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Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных наггетсов из кабачков, с сыром и сухарями. 

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка (400г) + 1 ч.л. соли
  • 80г панировочных сухарей
  • 50г твердого сыра
  • 1 ч.л. сладкой паприки
  • 1 ч.л. сушеного чеснока
  • 3 яйца
  • мука

Соус:

  • сметана/майонез + зелень + чесночок или покупаем сразу готовый чесночный соус

Способ приготовления: 

1. Кабачки моем и нарезаем брусками. Добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 15 минут. 

Кабачки для блюда

2. Соединяем панировочные сухари, сладкую паприку, сушеный чеснок и мелко натертый твердый сыр.

Сырная панировка

3. Кабачки сначала окунаем в муку, а потом в яйцо и в панировочную смесь. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 200 С 20-30 минут. 

Сколько готовить наггетсы

Для соуса: смешиваем все ингредиенты и подаем к столу с горячими наггетсами!

Наггетсы с соусом

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