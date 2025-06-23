Полезные и очень хрустящие наггетсы из кабачков за считанные минуты: рецепт идеальных снеков
Кабачки могут быть основой не только для салатов, закусок и запеканок, но еще и полезных наггетсов. Для приготовления которых вы потратите минимум усилий и ингредиентов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных наггетсов из кабачков, с сыром и сухарями.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка (400г) + 1 ч.л. соли
- 80г панировочных сухарей
- 50г твердого сыра
- 1 ч.л. сладкой паприки
- 1 ч.л. сушеного чеснока
- 3 яйца
- мука
Соус:
- сметана/майонез + зелень + чесночок или покупаем сразу готовый чесночный соус
Способ приготовления:
1. Кабачки моем и нарезаем брусками. Добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
2. Соединяем панировочные сухари, сладкую паприку, сушеный чеснок и мелко натертый твердый сыр.
3. Кабачки сначала окунаем в муку, а потом в яйцо и в панировочную смесь. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 200 С 20-30 минут.
Для соуса: смешиваем все ингредиенты и подаем к столу с горячими наггетсами!
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