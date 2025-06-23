Полезные и очень хрустящие наггетсы из кабачков за считанные минуты: рецепт идеальных снеков

Кабачки могут быть основой не только для салатов, закусок и запеканок, но еще и полезных наггетсов. Для приготовления которых вы потратите минимум усилий и ингредиентов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных наггетсов из кабачков, с сыром и сухарями.

Ингредиенты:

2 средних кабачка (400г) + 1 ч.л. соли

80г панировочных сухарей

50г твердого сыра

1 ч.л. сладкой паприки

1 ч.л. сушеного чеснока

3 яйца

мука

Соус:

сметана/майонез + зелень + чесночок или покупаем сразу готовый чесночный соус

Способ приготовления:

1. Кабачки моем и нарезаем брусками. Добавляем соль, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

2. Соединяем панировочные сухари, сладкую паприку, сушеный чеснок и мелко натертый твердый сыр.

3. Кабачки сначала окунаем в муку, а потом в яйцо и в панировочную смесь. Выкладываем на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 200 С 20-30 минут.

Для соуса: смешиваем все ингредиенты и подаем к столу с горячими наггетсами!

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