Погода свирепствует: спасатель показал зиму на высокогорье Карпат. Видео

В Карпатах царит настоящая зимняя сказка. На высокогорье Черногоры сильный мороз, метели, и значительный снежный покров.

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Спасатели предостерегают об опасности подъемов в таких условиях. Об этом сообщает руководитель Черногорского поисково-спасательного поста Василий Фицак.

На Черногорском хребте температура упала до -13°C, ветер достигает 10-12 м/с, а из-за сильной вьюги видимость ограничена до 40 метров.

Снежные заносы иногда достигают 1,5 метра, что делает передвижение крайне опасным.

Как отметил Фицак, в таких условиях лицо обмерзает в считанные минуты.

Ненамного лучше ситуация и в урочище Заросляк: здесь температура держится на уровне -8°C, ветер дует со скоростью 8-10 м/с, а снежный покров достигает 70 см. Дополнительно усложняет ситуацию густой туман.

Спасатели предостерегают туристов от подъемов в горы в таких условиях, ведь зимняя погода в Карпатах может быть не только непредсказуемой, но и смертельно опасной.

Напомним, Киев в пятницу, 22 ноября, после обеда накрыл сильный снегопад. Из-за непогоды видимость на дорогах ухудшилась, что повлияло на движение автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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