Погода будет определять циклон: синоптикиня уточнила прогноз у Украины на вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 10 декабря, будет определять активный циклон, сформировавшийся над Италией. Его влияние, усиленное атмосферными фронтами, принесет влажную воздушную массу.

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Во многих регионах ожидается дождь и мокрый снег. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Над Италией раскручивается активный циклон, который будет определять погоду в ближайшие дни и в Украине. Поэтому его влияние вместе с атмосферными фронтами отразится на нашей завтрашней погоде. В Украину придет 10 декабря влажная воздушная масса с мокрым снегом и дождем", – говорится в сообщении.

Температура воздуха будет днем колебаться от 0 до +3°C в северных и западных областях. В центральной части и Донецкой области столбики термометров покажут +2… +5°C. На юге будет теплее – до +9°C, а в Крыму прогнозируется даже до +15°C.

В Киеве день будет серым и влажным. Ожидается мокрый снег, дождь и порывистый ветер. Температура будет оставаться стабильной как днем, так и ночью – около нуля.

Ветер будет восточного и юго-восточного направлений, умеренный, местами порывистый.

Синоптики советуют учесть погодные условия и быть осторожными из-за возможной гололедицы.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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