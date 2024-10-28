Подыскивал клиентов через интернет: с поличным поймали 'бизнесмена', который организовал схему незаконного пересечения границы. Видео

Во Львовской области разоблачили схему незаконной переправки лиц через границу Украины. В центре дела оказался 18-летний "бизнесмен" из Ровенщины, организовавший незаконную деятельность и подыскивающий клиентов через интернет.

Видео дня

Об этом сообщили в ГПСУ. Задержание молодого человека произошло с поличным, когда он получил 10 500 долларов за свои услуги.

Он предлагал своим клиентам план незаконного пересечения границы в Закарпатской области, минуя пункты пропуска. За свои благотворительные услуги он просил от 10 000 до 15 000 долларов, а общая стоимость схемы составляла около 12 000 долларов.

Правоохранители изъяли у задержанного мобильный телефон, банковские карты и денежные средства. В настоящее время идет досудебное расследование, а следователи уже сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины, что касается незаконной переправки лиц через государственную границу.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГБР вместе с СБУ сообщили о подозрении правоохранителю из Одесщины, который пытался организовать канал для переправки мужчин призывного возраста в непризнанное Приднестровье. За свои услуги он брал по $6,5 тысячи.