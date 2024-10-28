"Подготовьте пуховики и шапки": синоптик назвала дату резкого похолодания в Украине. Карта

В Украине со 2-3 ноября (с субботы-воскресенья) ожидается ощутимое похолодание. До этого температура воздуха днем будет на уровне примерно +10…+12 градусов.

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О том, когда украинцам ожидать более прохладной погоды, 28 октября рассказала в Telegram синоптик Наталья Диденко. Она посоветовала перед выходными "подготовить пуховички и шапки".

Во вторник, 29 октября, дожди возможны в западных областях, на остальной территории погода будет сухой, разве что с туманами.

"Температура воздуха пока – суперкомфорт! В течение дня во вторник ожидается +10...+16 градусов, разве что на Волыни, Ривненщине, Черниговщине и Сумщине местами +9...+11 градусов", – рассказала Диденко.

В Киеве 29 октября – без осадков. Ночью +6...+8, днем ​​+11...+13 градусов.

Кстати, Укргидрометцентр ожидает похолодание вместе с дождями в субботу, 2 ноября. По данным экспертов, осадки в этот день могут пройти по всей территории страны.

На западе УкрГМЦ прогнозирует днем +6...+8. На юге будет теплее всего, +11...+14 (в Крыму максимум до +16). На остальной территории – примерно +7...+10 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Более детальный прогноз погоды на вторник, 29 октября, можно найти по ссылке.

– О прогнозе синоптиков для Киевской области и столицы на вторник читайте здесь.

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