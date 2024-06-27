Почти без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на четверг, 27 июня

В четверг, 27 июня, в Украине будет достаточно жарко. Почти во всех регионах ожидается сухая погода, из-за чего возрастет пожарная опасность.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в этот день будет переменная облачность.

Осадков не ожидается, только в некоторых областях пройдут местные дожди.

Так, в Закарпатье и в Карпатах, а ночью и на крайнем востоке Украины кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер северо-восточный, с переходом на западе страны в юго-восточный, 5-10 м/с.

Ночью достаточно тепло, столбики термометров будут показывать +14...+19. А день будет жарким, ожидается +25...+30 градусов.

В Киеве и области 27 июня без осадков. Ночью +15...+17 градусов, днем температура воздуха будет +27...+29.

Температура по области ночью +14...+19, днем +25...+30.

Метеорологи предупреждают о пожарной опасности по всей Украине.

В Крыму, в южных, большинстве центральных, Черновицкой и Донецкой областях, в большинстве западных и северных областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, последние дни недели в Украине пройдут без дождей, в большинстве областей ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров кое-где поднимутся до +35.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!