Почти без осадков, но с туманом: синоптики уточнили прогноз погоды на вторник, 29 октября

Последний вторник октября станет одним из последних теплых дней этого года. В Украине сохранится сухая погода с достаточно комфортной температурой воздуха, в некоторых регионах возможны небольшие дожди.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, 29 октября часть областей окутает туман.

Во вторник по всей территории страны ожидается переменная облачность. Осадков не предполагается, только на крайнем западе возможен небольшой дождь.

Также в западных, восточных областях и в Приазовье ночью и утром туман.

Ветер северо-западный, в западных областях – юго-западный, будет двигаться с умеренной скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха ожидается +2...+7, на юге страны +6...+11 градусов.

Днем прогнозируют +9...+14. А в Закарпатье, Одесщине и в Крыму – до +18.

В Киеве и области 29 октября переменная облачность, осадков не предполагается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в столице Украины ночью будет +4...+6, днем ​​прогреется до +11...+13 градусов. По области ночью будет +2…+7, днем ​​прогнозируют +9…+14.

Метеорологи предупреждают о плохой видимости из-за туманов. Следовательно, водителям следует быть внимательнее на дорогах.

Так, ночью и утром 29 октября в западных, восточных областях и Приазовье видимость 200-500 м. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Температура воздуха в столице Украины ночью будет +4...+6, днем прогреется до +11...+13 градусов.

По области ночью будет +2…+7, днем прогнозируют +9…+14.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам Наталки Диденко, относительно теплая погода в Украине продержится до конца недели. А уже начиная с выходных, 2-3 ноября, ожидается ощутимое похолодание.

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