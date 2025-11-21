Почему в СССР сода была 'золотой': как использовали

В советские времена, когда магазины не радовали многообразием товаров, а многие вещи приходилось доставать "по знакомству" или заменять подручными средствами, хозяйки проявляли недюжинную смекалку. В быту активно использовали пищевую соду. Она была дешевая и чрезвычайно эффективная.

Недаром ее называли "золотой": именно она спасала и кухню, и ванную, и даже здоровье. OBOZ.UA рассказывает, как советские хозяйки использовали соду.

Универсальное моющее средство

В те годы найти качественное моющее средство было практически нереально. Но советские кухни оставались чистыми, и все благодаря соде. Пищевая сода прекрасно справлялась с тем, что сегодня мы очищаем дорогими гелями и порошками:

Сода отчищала:

пригоревший жир на плите;

темный налет на кастрюлях и сковородках;

жирные брызги на стенах кухни;

застарелые загрязнения в ванной и раковине;

налет унитаза и сантехники.

Метод был элементарный: достаточно намочить губку, посыпать ее содой – и можно тереть. Для усиления эффекта соду иногда смешивали с мылом или горячей водой, получая густую пасту, которая разъедала жир лучше любого современного геля.

Сода и уксус

Когда магазинные средства для прочистки труб были дефицитом или вовсе недоступны, советские женщины изобрели собственный способ борьбы с засорами.

В слив высыпали несколько ложек соды. Заливали уксусом. После характерного "шипения" промывали горячей водой.

Пена, которая образовывалась во время реакции, проталкивала мелкий мусор и жир, восстанавливая проходимость труб. Метод был дешевый, безопасный и доступный каждому.

Сода и соль для лечебных полосканий

Сода использовалась не только в хозяйстве. Она была и домашним аптечным средством, которое врачи советовали при различных воспалениях.

Смесь соды и соли применяли для полоскания горла при ангинах и простудах, дезинфекции ротовой полости, уменьшения отека и боли, "вытягивания гноя" из миндалин и десен. Раствор был простым, но действенным, и часто помогал лучше, чем аптечные препараты, которых могло просто не быть в продаже.

Почему сода была настолько ценной

Все просто – она сочетала три качества:

Экономичность Стоила копейки, а хватало надолго. Безопасность. Не содержала химикатов, которые вредят коже или вызывают аллергию. Универсальность. Одна маленькая пачка могла заменить очиститель для кухни, ванны, труб и даже аптеку.

