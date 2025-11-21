Почему в СССР сода была "золотой": как использовали
В советские времена, когда магазины не радовали многообразием товаров, а многие вещи приходилось доставать "по знакомству" или заменять подручными средствами, хозяйки проявляли недюжинную смекалку. В быту активно использовали пищевую соду. Она была дешевая и чрезвычайно эффективная.
Недаром ее называли "золотой": именно она спасала и кухню, и ванную, и даже здоровье. OBOZ.UA рассказывает, как советские хозяйки использовали соду.
Универсальное моющее средство
В те годы найти качественное моющее средство было практически нереально. Но советские кухни оставались чистыми, и все благодаря соде. Пищевая сода прекрасно справлялась с тем, что сегодня мы очищаем дорогими гелями и порошками:
Сода отчищала:
- пригоревшийжир на плите;
- темный налет на кастрюлях и сковородках;
- жирные брызги на стенах кухни;
- застарелые загрязнения в ванной и раковине;
- налет унитаза и сантехники.
Метод был элементарный: достаточно намочить губку, посыпать ее содой – и можно тереть. Для усиления эффекта соду иногда смешивали с мылом или горячей водой, получая густую пасту, которая разъедала жир лучше любого современного геля.
Сода и уксус
Когда магазинные средства для прочистки труб были дефицитом или вовсе недоступны, советские женщины изобрели собственный способ борьбы с засорами.
В слив высыпали несколько ложек соды. Заливали уксусом. После характерного "шипения" промывали горячей водой.
Пена, которая образовывалась во время реакции, проталкивала мелкий мусор и жир, восстанавливая проходимость труб. Метод был дешевый, безопасный и доступный каждому.
Сода и соль для лечебных полосканий
Сода использовалась не только в хозяйстве. Она была и домашним аптечным средством, которое врачи советовали при различных воспалениях.
Смесь соды и соли применяли для полоскания горла при ангинах и простудах, дезинфекции ротовой полости, уменьшения отека и боли, "вытягивания гноя" из миндалин и десен. Раствор был простым, но действенным, и часто помогал лучше, чем аптечные препараты, которых могло просто не быть в продаже.
Почему сода была настолько ценной
Все просто – она сочетала три качества:
- Экономичность Стоила копейки, а хватало надолго.
- Безопасность. Не содержала химикатов, которые вредят коже или вызывают аллергию.
- Универсальность. Одна маленькая пачка могла заменить очиститель для кухни, ванны, труб и даже аптеку.
