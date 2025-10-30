Почему нужно добавить пшено в свой рацион и как его правильно готовить: рекомендации от эксперта

Пшено – окультуренный вид проса. На сейчас в продаже присутствует только шлифованное пшено, потому что жесткая шелуха оболочек делает его сложно съедобным. Готовить пшено можно в виде каши, а также варить суп, добавлять в салаты.

Нутрициолог рассказала в Instagram, чем полезно бюджетное пшено и как его правильно готовить.

Польза пшена

"Как и у всех злаков, основа каш и пшена – это углеводы. Белка в пшене не много, из незаменимых аминокислот присутствуют почти все. Пшено – лидер не по количеству, а по качеству. В пшене больше всего кальция, до 13% дневной нормы на 100 г", – рассказала эксперт.

Также пшено богато фенольными соединениями, особенно феруловой кислотой (быстрое заживление ран, защита кожи и противовоспалительные свойства) и катехинами (умеют связываться с тяжелыми металлами в крови и выводить, чтобы предотвратить отравление металлами). Чем желтее пшено, тем больше этих соединений.

Важно отметить, что пшено богато клетчаткой и некрахмалистыми полисахаридами, двумя типами неперевариваемых углеводов, которые помогают контролировать уровень сахара в крови. Крупа имеет низкий гликемический индекс (ГИ), что означает, что она не повысит стремительно уровень сахара в крови, но напомню, что по сахару крови.

С чем лучше готовить пшено

Готовим в миксе с овощами, как замену риса в плове, ризотто, вместо кускуса, в теплых сладких кашах с ягодами, и как муку!

