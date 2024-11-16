Переселенцы из Новогродовской общины в Павлограде получают помощь от Фонда Рината Ахметова

В Павлоград на Днепропетровщине Фонд Рината Ахметова передал тысячу продуктовых наборов. Они предназначены для вынужденных переселенцев из Новогродовской общины, которые имеют инвалидность и для пожилых людей, которые эвакуировались из этой общины. Выдачи осуществляются в гуманитарном хабе Новогродовки, работающего в городе.

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В составе каждого продуктового набора макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU.