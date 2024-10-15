Ожидается заморозки и умеренный дождь: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 16 октября

В Украине в среду, 16 октября, ожидается небольшой (на крайнем юге умеренный) дождь. На западе без осадков, но погода там будет прохладной, с сильными заморозками (в воздухе) ночью от 0 до -3 градусов.

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Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте прогнозирует, что небо в среду будет облачным с прояснениями. Ветер – северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Если на западе ночью ожидаются заморозки, то в других областях – от +3 до +8 градусов, а на побережье морей даже до +10.

Днем в большинстве регионов будет от +8 до +13. На Закарпатье и на юге страны – до 16 градусов.

На высокогорье Карпат ночь будет морозной, от 0 до -5. Днем там прогнозируют от +​​4 до +9 градусов.

В Киевской области 16 октября УкрГМЦ ожидает небольшой дождь. Температура в темное время суток от +3 до +8 тепла, в светлое – ​​от +8 до +13.

В Киеве ночью от +4 до +6, днем ​​около +10 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 17 октября заморозки в Украине распространятся не только на западные области, но и на ряд других.

– Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что 16 октября значительное похолодание прогнозируется на западе Украины.

– Уже в конце недели, по мнению сотрудницы Укргидрометцентра Натальи Птухи, в некоторые регионы может вернутся тепло.

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