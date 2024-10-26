Какая часть Украины была бы не против мирных переговоров при посредничестве США (в зависимости, кстати, от того, у кого там окажется будущая власть) и/или КНР, допуская возможность определённых [временных] территориальных потерь? Считаю, эта часть последние два года неуклонно растёт, но даже сейчас вряд ли превышает примерно 30 процентов.

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А какая часть страны никаких таких потерь никогда не разрешит и готова ради Настоящей Победы идти в ВСУ, защищая территориальную целостность государства именно там? Считаю, эта вторая часть вместе с первой составляет в сумме с ней всё равно те же самые 30 процентов, то есть ничего к первой фактически не добавляет, ибо находится в пределах ошибки для первой части.

То есть где-то 70 процентов нашего населения образуют остаток — третью группу, не желающую ни переговоров, ни на фронт, ведь для ВСУ у каждого из неё что-то не то: то ли возраст, то ли пол, то ли здоровье и так далее. Это группа, условно говоря, хитровыхитренных, а сокращённо х/ж.

Между прочим, весьма интересная структура общественного мнения в воюющем демократическом государстве, ибо аналогов в мире, наверное, нет — да и не было.