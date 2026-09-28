Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Полтавской области. Фото

В Донецкой области погиб военнослужащий из Козельщинской общины Полтавской области Виталий Новосел. Защитник погиб на восточной окраине населённого пункта Воздвиженка, отдав жизнь за Украину.

Об этом сообщила Козельщинская община в Facebook. Более года родные, близкие и земляки воина ждали его и надеялись на чудо.

Виталий Новосел погиб во время боевых действий в Донецкой области. Это произошло на восточной окраине Воздвиженки.

Родные, близкие и жители общины долгое время не теряли надежды на возвращение защитника. Более года они молились и ждали вестей о нём.

В Козельщинской общине выразили соболезнования семье, друзьям и сослуживцам Виталия Новосела и подчеркнули, что его мужество и преданность Украине навсегда останутся в памяти земляков.

Недавно в бою за Украину погиб защитник из Прикарпатья Владимир Плиш. Он занимал должность командира отделения противотанковых ракетных комплексов.

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