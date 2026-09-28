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Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Полтавской области. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
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Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Полтавской области. Фото
Погиб защитник Виталий Новосел.
Источник: Козельщинская община/Facebook.

В Донецкой области погиб военнослужащий из Козельщинской общины Полтавской области Виталий Новосел. Защитник погиб на восточной окраине населённого пункта Воздвиженка, отдав жизнь за Украину.

Об этом сообщила Козельщинская община в Facebook. Более года родные, близкие и земляки воина ждали его и надеялись на чудо.

Виталий Новосел погиб во время боевых действий в Донецкой области. Это произошло на восточной окраине Воздвиженки.

Родные, близкие и жители общины долгое время не теряли надежды на возвращение защитника. Более года они молились и ждали вестей о нём.

В Козельщинской общине выразили соболезнования семье, друзьям и сослуживцам Виталия Новосела и подчеркнули, что его мужество и преданность Украине навсегда останутся в памяти земляков.

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Недавно в бою за Украину погиб защитник из Прикарпатья Владимир Плиш. Он занимал должность командира отделения противотанковых ракетных комплексов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что при выполнении боевого задания погиб военнослужащийиз села Макаровская Буда Киевской области Евгений Афанасьев. Жизнь храброго украинца оборвалась 15 сентября 2026 года.

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