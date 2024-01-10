Осадки и кратковременное потепление: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 11 января

В четверг, 11 января, погода в Украине будет по-настоящему зимней – во всех областях временами будет идти снег. В то же время ожидается кратковременное потепление перед очередным понижением температуры воздуха в ближайшие дни.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Синоптики прогнозируют, что в четверг в Украине будет облачно, днем время от времени будет идти небольшой снег. Ночью в большинстве западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях осадков не ожидается. На дорогах страны будет гололедица.

"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, в северной части местами порывы 15-18 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, в западных областях местами будет 8-13 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров покажут 0-5 градусов мороза, в южной части страны будет теплее всего – местами 0-3 градуса тепла. В Карпатах завтра будет холоднее всего: ночью 10-15 ниже нуля, а днем 4-9 градусов мороза.

В Киевской области будет облачно, временами будет идти небольшой снег, а на дорогах будет гололедица.

Температура воздуха в регионе ночью будет 2-7 градусов мороза, днем от 0 до -5 градусов Цельсия. В Киеве в течение следующих суток 1-3 градуса мороза.

Также объявлено предупреждение об умеренной снеголавинной опасности (ІІ уровня) на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Кроме того, синоптики объявили предупреждение об опасных гидрологических явлениях. В частности, ожидаются резкие колебания уровней воды на Верхнем Днепре, устьевом участке Припяти (зона ЧАЭС) и Десне (Киевская, Черниговская, Сумская обл.) с начальным затоплением поймы на верхних участках Десны возле города Новгород-Северский и удержанием затопления поймы и перелива автодороги местного значения на притоке Десны реке Снов.

На Верхнем Днепре (в пределах страны) с сохранением воды на заводи и возможным превышением опасных отметок синоптики предупреждают о нарушении транспортного сообщения в Черниговском районе Черниговской области.

Вследствие удержания и усиления процессов льдообразования с возможными формированиями зажоров, будут происходить колебания уровней воды:

– 10-13 января на отдельных реках суббассейна реки Западный Буг с возможным выходом воды на пойму и последующим ее затоплением;

– 10-13 января на реках суббассейна реки Припять с последующим затоплением пойм и частичным затоплением (водами рек Припять, Выжевка, Стоход) сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.

– 11-12 января на реке Стоход (в создании гидрологического поста пгт Любешов) с превышением отметки затопления отдельных жилых домов в приречных населенных пунктах Камень-Каширского района Волынской области.

Как сообщал OBOZ.UA, после сильных морозов 10 января в Украине температура воздуха значительно повысится. Но уже 12-14 января украинцев снова ждут ощутимые холода.

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