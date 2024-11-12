Они потопили 'Москву': Порошенко передал два 'Ай-Петри' артиллеристам легендарной 406 ОАБр

Петр Порошенко передал артиллеристам легендарной 406 ОАБр два комплекса противодействия технической разведке "Ай-Петри". Кафиры постоянно охотятся за нашей артой, а эту бригаду ненавидят особенно – именно она потопила российский крейсер "Москва".

Видео дня

О передаче комплексов "богам войны" Порошенко рассказал в соцсетях.

"Мы не можем сказать, где мы, но скажем с кем. 406 ОАБр — это та бригада, которая утопила крейсер "Москва", применив ракетные комплексы "Нептун". С воинами-артиллеристами я хорошо знаком еще со времен президентства, а вот наша команда – с начала полномасштабного вторжения", – рассказывает Порошенко.

"Мы начали активно помогать техникой, потому что целью путина была Одесса. Он верил, что может отрезать Юг от Черного моря и сделать мост на Приднестровье. Тогда мы объединили усилия, чтобы остановить этот сценарий и нам удалось", – отмечает пятый Президент.

"Сейчас Одесщина снова под пристальным вниманием. Враг нарастил численность вооруженных сил, улучшил вооружение и вернулся в план активизировать наступательные действия на Юге. Каждый день и каждую ночь на позиции арты летят вражеские "Zala", "Орлан", "Supercam", "Ланцет" и КАБы. Единственное, что может прикрыть от встречных атак врага, это эффективные комплексы противодействия техническим разведкам", – объясняет Порошенко.

"Еще в начале месяца мы передали Военно-Морским силам два комплекса "Ай-Петри", сегодня 406-я бригада получит еще два", – говорит Порошенко. Он показывает "трофей", который передали артиллеристы – хвостовик от российского КАБа "Краснополь", недавно прилетевший на их позиции.

"Ай-Петри" позаботится, чтобы таких прилетов у вас больше не было. Нам удается прикрывать линии боестолкновения на Востоке, Харьковщине и границе Сумщины. Должны усилить эту оборону и на Юге", – отмечает Порошенко.

Комплексы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ" уже прикрывают почти тысячу километров линии боестолкновения – об этом на днях рассказал Петр Порошенко во время испытания техники в приближенных к фронту условиях.

"Сегодня около 50 комплексов, переданных в состав ВСУ и Национальной гвардии, работают и в штурмовых бригадах, и в мониторинговых центрах. Линия обороны, которая перекрывается, линия боестолкновения стремительно достигает тысячи километров", – говорит Порошенко.

Год назад Петр Порошенко сообщил об инвестировании 150 млн. грн. в разработку новейшей системы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ". Сейчас проект стремительно масштабируется и сумма инвестиций уже превысила 200 млн грн. При этом из Госбюджета на производство "Ай-Петри" пока не выделено ни копейки.

"Это не только и не столько РЭБ. Это уже кибербезопасность, обладающая уникальными свойствами, разработанная специалистами нашей команды – программистами, инженерами. Сегодня ничего подобного нет ни в Вооруженных Силах Украины, ни у противника. Но мы уже наладили серийное производство", – сообщил Порошенко.