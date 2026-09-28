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Об этом мало кто знает: какое "послание" зашифровано в логотипе Coca-Cola

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
icon 1,5 т.
Об этом мало кто знает: какое "послание" зашифровано в логотипе Coca-Cola
Coca-Cola.
Источник: Unsplash.

В знакомой надписи Coca-Cola есть деталь, которую многие люди годами не замечали. Речь идет об изогнутой форме буквы "С", которую специалисты по брендингу интерпретируют как символ улыбки.

Об этом пишет британское издание Mirror. Эксперт в области брендинга Ричард Лау отметил, что логотип является важным звеном между компанией и её клиентами, ведь именно визуальный образ бренда люди запоминают лучше всего.

По словам Ричарда Лау, президента сервиса LOGO.com, особое внимание в дизайне Coca-Cola стоит обратить на изогнутую букву "С". Её форма может ассоциироваться с улыбкой, а значит — с радостью и положительными эмоциями.

Об этом мало кто знает: какое ''послание'' зашифровано в логотипе Coca-Cola

Coca-Cola.

Источник: Unsplash.

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Именно такие ассоциации, по словам эксперта, могут влиять на восприятие бренда. Благодаря простому, но узнаваемому элементу дизайн Coca-Cola приобретает дополнительный символический смысл.

История Coca-Cola началась в Атланте в 1886 году. Фармацевт Джон С. Пембертон создал сироп, который впоследствии стали смешивать с газированной водой.

Название напитка и характерное написание предложил бухгалтер компании Фрэнк М. Робинсон. Для логотипа он использовал популярный в XIX веке шрифт Спенсера, а двойная буква "С" должна была эффектно смотреться в рекламе.

В 1969 году Coca-Cola представила дизайн Arden Square, который сочетал красный фон, белую надпись и динамичную ленту. Впоследствии этот вариант претерпел отдельные изменения, но основные узнаваемые элементы бренда сохранились.

Тема скрытого смысла логотипа также привлекла внимание пользователей Reddit. Некоторые из них отметили его вневременной дизайн, а другие указали, что после такого объяснения начали замечать в букве "С" именно улыбку.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что после серии российских ударов по складам крупнейших сетей супермаркетов с полок магазинов в Украине исчезли популярные продукты, в том числе и любимый напиток многих — Coca-Cola. Но он может вернуться в АТБ и "Сильпо" благодаря импорту из соседней Румынии.

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