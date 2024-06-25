Несколько областей накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на среду в Украине. Карта

В среду, 26 июня, часть Украины накроют дожди с грозами. Непогода ожидается, в частности, на Закарпатье, Луганщине и Харьковщине.

Видео дня

На остальной территории – переменная облачность. Соответствующим прогнозом поделились синоптики Украинского гидрометцентра. Температура воздуха ожидается в пределах +24+28 градусов по Цельсию днем, а также +12+17 – ночью.

Также 25 июня в Киевской области фиксируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха местами до +27°С. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ранее синоптик Вера Балабух сообщала, что наиболее неустойчивая погода этим летом будет в июле, когда ожидается наибольшее количество ливней, гроз, града и шквалов. В этом году зима и весна были благоприятными для украинцев, и тепло пришло раньше обычного, что помогло сэкономить тепло и электроэнергию. По словам синоптик, есть надежда, что летом также не будет большой жары, чтобы не перегрузить энергосистему.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 23 июня Киев накрыла гроза. На улицах в результате сильных осадков зафиксировали подтопление, в том числе проезжей части дороги.

– 22 июня Львов накрыла непогода. Город подтопил из-за ливня, сильный ветер повалил деревья и повредил крыши, а кое-где выпал большой град.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!