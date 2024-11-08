Небольшое потепление и почти без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу, 8 ноября

Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, будет сухой, синоптики прогнозируют переменную облачность. Температура воздуха будет колебаться от +4 до +9 градусов, а на юге и на Закарпатье ожидается до +15.

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Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. В то же время, ночью и утром 8 ноября в западных областях прогнозируют туман, видимость 200-500 м.

В Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Закарпатской областях объявлено I уровень опасности, желтый.

Осадков 8 ноября синоптики не прогнозируют, только в восточных и Сумской областях местами днем возможен небольшой дождь.

Столбики термометров днем будут показывать от +4 до +9 градусов. Н Закарпатье, а также в Крыму и в Одесской, Николаевской, Херсонской областях прогнозируют от +10 до +15.

Температура ночью от +3 до -2 градуса, в восточных областях от +1 до +6.

В Киевской области синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура в области ночью от +3 до -2, днем от +4 до +9. В Киеве ночью от 0 до +2, днем от +7 до +9 градусов.

Напомним, ранее синоптик Вера Балабух рассказала, какой погоды ждать в Украине в ноябре и возможно ли, что тенденция к аномальному теплу в этом году распространится и на последний месяц осени.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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