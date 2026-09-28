Осеннее перекапывание огорода считается традиционным способом подготовки земли к новому сезону, но тратить на это много сил вовсе не обязательно. Существует метод no-dig, при котором почву не переворачивают, а просто укрывают органическими материалами.

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Как отмечает deccoria.pl, такой подход помогает защитить почву, постепенно обогатить ее питательными веществами и создать благоприятные условия для почвенных организмов. Осенью достаточно выполнить несколько простых шагов, чтобы весной не тратить часы на работу с лопатой.

Что такое метод no-dig

Название no-dig буквально означает "без перекопки". Основной принцип заключается в том, чтобы не переворачивать слои земли, а оставлять почву максимально нетронутой и добавлять органические материалы непосредственно на ее поверхность.

Для этого используют компост, хорошо перепревший навоз, листья, солому, кору или другую мульчу. Постепенно эти материалы разлагаются, а почвенные организмы перерабатывают их и способствуют естественному улучшению структуры почвы.

В отличие от традиционной перекопки, такой способ не перемешивает различные слои почвы. Это важно для организмов, которые обитают на определенной глубине и участвуют в естественных процессах формирования плодородной почвы.

Почему осенью можно отказаться от лопаты

Перекопка большого участка – физически тяжелая и длительная работа. Осенью ситуация может осложняться тем, что земля часто становится влажной, тяжелой и липкой, поэтому обработка огорода требует еще больше усилий.

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Метод no-dig позволяет значительно сократить объем ручного труда. Вместо того чтобы переворачивать землю по всей площади, огородник просто укрывает ее необходимыми материалами и оставляет грядку до весны.

В то же время no-dig не означает полный запрет на работу с землей. При необходимости можно сделать лунку для саженца, немного разрыхлить верхний слой или проколоть вилами сильно уплотненный участок. Главное – не переворачивать целые пласты почвы.

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Почему важны дождевые черви

Одну из важных ролей в такой системе играют дождевые черви. Перемещаясь по земле, они создают каналы, которые способствуют ее аэрации и помогают воде проникать в более глубокие слои.

Продукты жизнедеятельности червей также содержат питательные вещества, доступные растениям. Таким образом, в методе no-dig часть работы, которую при традиционном подходе выполняет человек с помощью лопаты, постепенно берут на себя естественные обитатели почвы.

Однако быстрого результата ожидать не стоит. Для заметного улучшения структуры и плодородия почвы требуется время, поэтому органические материалы желательно регулярно добавлять на грядки.

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Картон, компост и мульча – что понадобится

Для обустройства грядки no-dig осенью не нужны дорогие или редкие материалы. В самом простом варианте достаточно картона, компоста и органической мульчи.

Картон. Лучше всего использовать обычный неокрашенный и непокрытый картон без скотча, скоб и других посторонних материалов. Его раскладывают непосредственно на почве, а если толщина небольшая, можно уложить несколько слоев. Картон перекрывает свет и тем самым затрудняет рост сорняков, а со временем сам разлагается и становится источником органического вещества.

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Компост. Егонасыпают поверх картона равномерным слоем толщиной в несколько сантиметров. Перемешивать компост с землёй не нужно – в этом и заключается один из ключевых принципов no-dig.

Мульча. Верхнимслоем могут служить сухие листья, солома, древесная щепа или кора. Она помогает защитить подготовленную грядку в течение холодного сезона и постепенно разлагается.

Важно следить за качеством органических материалов. Не стоит использовать компост из сорняков, которые уже успели сформировать семена, а также части растений с корневищами или побегами, способными легко восстановиться.

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Как подготовить грядку осенью

Обустроить грядку без перекопки можно, выполнив несколько последовательных шагов:

Выберите участок. Для овощной грядки лучше подойдет хорошо освещенное место. Если вы впервые пробуете метод no-dig, можно начать с небольшой площади. Удалите крупные сорняки и растительные остатки. Полностью очищать землю от каждого корешка не нужно. Если сорняков много, их можно дополнительно накрыть картоном. Разложите картон. Накройте им всю поверхность, соединяя куски внахлест. Перед укладкой картон можно смочить водой – так он лучше прилегает к земле и не сдувается ветром. Насыпьте компост. Распределите его равномерно слоем в несколько сантиметров. Лопату при этом использовать для перекопки не нужно. Добавьте мульчу. Сверху можно насыпать листья, солому, кору или другой доступный органический материал. Если мульчи недостаточно, грядку можно оставить только со слоем компоста. Оставьте грядку до весны. За зиму картон постепенно разложится, а органические материалы будут способствовать улучшению почвы.

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Что делать весной

После зимы не нужно сразу браться за лопату. В месте, где планируется посев или высадка растений, достаточно отодвинуть мульчу и подготовить небольшой участок почвы.

При этом метод не гарантирует полного отсутствия сорняков. Они все равно могут появляться, а органическую мульчу придется периодически пополнять, поскольку она естественным образом разлагается.

Главное преимущество такого подхода заключается в том, что огородник не пытается выполнить всю работу самостоятельно. Почва постепенно восстанавливается благодаря органическим материалам и деятельности ее естественных обитателей, а осенью хозяину не приходится тратить много времени на изнурительную перекопку.

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