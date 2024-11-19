Не нашлось места в кафе: жительница Одессы чудом уцелела во время ракетного удара России. Видео

Жительница Одессы Алиса Литвиненко сейчас приходит в себя после очередной атаки россиян, ей чудом удалось выжить. Девушка зашла в кафе выпить кофе, она хотела посидеть в заведении, однако там не нашлось свободного места.

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Об этом она рассказала на видео, опубликованном в Facebook. В последнее время враг активно бьет по Одессе, в результате чего гибнут простые люди.

Девушка зашла в кафе выпить кофе, она хотела посидеть в заведении, однако там не нашлось свободного места.

"Я хотела там сесть, там не было мест, я расстроилась и пошла дальше. И через одну минуту прилетает вражеская ракета", – рассказывает Алиса на видео.

"Это такое противное чувство, когда понимаешь, что ты остался жив, а кто-то нет", – рассказала девушка.

Напомним, террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. 10 и два 11 лет.

На атаку оккупантов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это показательные удары агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, во время самой массированной ракетно-дроновой атаки РФ 17 ноября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате ударов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень.

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