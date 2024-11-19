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Не нашлось места в кафе: жительница Одессы чудом уцелела во время ракетного удара России. Видео

OBOZ.UA
Новости. Общество
1 минута
9,5 т.
Не нашлось места в кафе: жительница Одессы чудом уцелела во время ракетного удара России. Видео

Жительница Одессы Алиса Литвиненко сейчас приходит в себя после очередной атаки россиян, ей чудом удалось выжить. Девушка зашла в кафе выпить кофе, она хотела посидеть в заведении, однако там не нашлось свободного места.

Видео дня

Об этом она рассказала на видео, опубликованном в Facebook. В последнее время враг активно бьет по Одессе, в результате чего гибнут простые люди.

Девушка зашла в кафе выпить кофе, она хотела посидеть в заведении, однако там не нашлось свободного места.

"Я хотела там сесть, там не было мест, я расстроилась и пошла дальше. И через одну минуту прилетает вражеская ракета", – рассказывает Алиса на видео.

Не нашлось места в кафе: жительница Одессы чудом уцелела во время ракетного удара России. Видео

"Это такое противное чувство, когда понимаешь, что ты остался жив, а кто-то нет", – рассказала девушка.

Не нашлось места в кафе: жительница Одессы чудом уцелела во время ракетного удара России. Видео

Напомним, террористические войска России днем 18 ноября нанесли удар баллистическими ракетами по гражданской инфраструктуре Одессы. 10 и два 11 лет.

Не нашлось места в кафе: жительница Одессы чудом уцелела во время ракетного удара России. Видео

На атаку оккупантов отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что это показательные удары агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, во время самой массированной ракетно-дроновой атаки РФ 17 ноября Россия атаковала Одессу "Шахедами". В результате ударов погибли двое сотрудников энергообъекта, ранения получил 17-летний парень.

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