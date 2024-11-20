Согласно опросу авторитетнейшего Gallup в августе-октябре уже 52 процента украинцев хотели бы как можно скорее договориться о прекращении войны, будучи открыты к определённым территориальным уступкам, и лишь 38 процентов против.

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То есть с мая, когда был опрос КМИС, соотношение изменилось с 32:55 до 52:38.

Дело тут и в том, что западной помощи явно не хватает уже сейчас, и в том, что, когда опрашивал Гэллап, все уже ожидали Трампа, при котором всё вообще может остановиться.

Так что народ для мира созрел, изменение впечатляюще, источник — общеизвестен и не вызывает сомнений, нужно иметь в виду.