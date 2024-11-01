Налипание мокрого снега и ветер: каких 'сюрпризов' ожидать от погоды на выходных

В субботу и воскресенье 2-3 ноября погода в Украине изменится. В выходные похолодает, ожидаются дожди и сильный ветер, а в понедельник даже мокрый снег.

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Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко. По ее прогнозам, 2 ноября Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт.

На западе, севере и центре страны пройдут дожди и ощутимо похолодает.

Осадки начнутся уже ночью и к первой половине дня будут господствовать на западе, севере и в центре страны, а с обеда - только на востоке и западе.

При этом на юге температурные показатели возрастут до 11-16 градусов, а местами даже до 18 градусов.

"Южная часть пока удержится от осадков", – отметила Диденко.

Вместе с похолоданием и дождями, в первую субботу ноября, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

"Холодный воздух всегда тяжелее и за атмосферным фронтом он будет давить и провоцировать сильный ветер. Поэтому северо-западный ветер будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 метров в секунду", – предупредила Диденко.

В тылу холодного атмосферного фронта будет распространяться воздух арктического происхождения – соответственно, ожидается похолодание до дневных +6-10 градусов. И только на юге – до 11-16 градусов, местами – до 16-18 градусов. Однако уже в воскресенье прохлада придет и на юг.

В Киеве в субботу, 2 ноября, ожидается до +9 градусов, в воскресенье прохладнее – до +6. Также Диденко прогнозирует в столице порывы ветра и дождь.

"Ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь и завтра до обеда в столице пройдет небольшой дождь, но большую часть дня субботы и в воскресенье, 3 ноября, в Киеве - без осадков" , – рассказала синоптикиня.

Еще большее похолодание ожидается в понедельник, 4 ноября. По прогнозу Диденко, в Харьковской, Сумской, Черниговской, Луганской областях, в восточных и северных районах Полтавщины ожидается "сложная погода" - мокрый снег, налипание мокрого снега и сильный ветер.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптикиня Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 годов в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Однако холодные периоды все же возможны.

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