На востоке Украины ухудшилась ситуация со светом из-за возгорания трансформатора на АЭС, – Герус
В результате возгорания трансформатора на одном из энергообъектов ухудшилась ситуация с энергоснабжением на востоке Украины.
Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус в эфире "Суспільного. Полтава".
"Случилось такое, что трансформатор тока на одной из атомных электростанций, к сожалению, повредился, он загорелся. Даже там был взрыв и было аварийное отключение атомного блока", – рассказал он.
Герус объяснил, что из-за этого на этой неделе ситуация с электроснабжением в восточных регионах ухудшилась.
Глава энергокомитета добавил, что на востоке Украины ситуация с электроснабжением также усложняется из-за оккупации энергетических объектов.
"Некоторые подстанции "Укрэнерго" также обстреливаются, эту электроэнергию бывает трудно передать на восток, поэтому очень важно именно наличие генерации и наличие работающей инфраструктуры на востоке", – подчеркнул Герус.
Он также добавил, что из-за жары проблемы с электроснабжением сейчас возникают не только в Украине, но и в Европе.
Напомним, сегодня ночью российские БПЛА атаковали энергетическую инфраструктуру Украины.