На Хмельнитчине в ДТП погибли четыре человека: из семьи в авто выжил только 8-летний мальчик. Фото

В Хмельницкой области в автомобильной аварии погибла целая семья из Нетишина. После столкновения Chevrolet Captiva с Ford Kuga во втором авто выжил только один из пяти человек – несовершеннолетний сын водителя.

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Авария произошла около 18:00 в воскресенья, 23 июля, возле села Берездов Славутского района. Правоохранители уже задержали подозреваемого, информирует ГУНП в Хмельницкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Chevrolet Captiva управлял 26-летний житель Нетешина, и именно его подозревают в совершении ДТП.

В результате столкновения автомобилей 39-летний водитель Ford Kuga, его 35-летний брат и супруга погибли на месте происшествия. Старший сын супругов, которому было 15 лет, умер во время реанимационных мероприятий в карете скорой.

Выжил только 8-летний мальчик, оставшийся теперь сиротой. Ребенка без сознания госпитализировали в местную больницу и оказали медицинскую помощь.

В больницу попали также водитель и 23-летняя пассажирка другого автомобиля – оба в аварии получили телесные повреждения. Однако впоследствии полицейские задержали водителя Chevrolet Captiva – в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Пока он находится в больнице под стражей. А следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, что привело к гибели нескольких человек".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет. Но правоохранители на данный момент устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Березане на Киевщине водитель легковушки сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места ДТП. Оказалось, что нарушитель в момент аварии находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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