На горнолыжном курорте Драгобрат погибла женщина – все обстоятельства трагедии. Фото

На горнолыжном курорте Драгобрат произошло трагическое событие. В субботу, 18 января, во время катания на лыжах погибла женщина.

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Об этом сообщает местное издание Mukachevo.net. Инцидент произошел, когда туристка, катаясь на бугельном подъемнике, потеряла равновесие и упала вниз.

В результате падения она столкнулась с острой частью защитного забора. По словам очевидцев, трагедия произошла довольно быстро, и они сразу обратились за помощью к спасателям и полиции.

Очевидцы также публикуют фотографии с места происшествия, где видно, что на курорте работают правоохранители. Полиция пока не комментировала ЧП, но, по данным СМИ, уже проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента. Однако пока официальные подробности трагедии отсутствуют.

По предварительной информации, женщина была туристкой, приехавшей на отдых в Карпаты.

Напомним, в субботу, 11 января, на курорте Драгобрат, Закарпатской области в одной из гостиниц произошел пожар. Люди успели эвакуироваться, предварительно огонь вспыхнул из-за взрыва газового баллона.

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