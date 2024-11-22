На дорогах гололедица: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на субботу, 23 ноября

В Украине погода в субботу, 23 ноября, будет облачной с осадками. В западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях на дорогах образуется гололедица.

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Прогнозом поделился Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте. По всей стране объявлен I (желтый) уровень опасности:

– в северных (кроме Сумской), Винницкой, Черкасской областях ночью ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега;

– в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, ночью в Сумской, Одесской и Николаевской областях, днем ​​в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях – сильный дождь;

– в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы ветра 17-22 метров в секунду; ночью на юге страны местами 25 метров в секунду;

– в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях – гололедица на дорогах.

"Погодные условия приведут к усложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта", – предупредили синоптики.

Детальный прогноз погоды на субботу

В УкрГМЦ рассказали, что на западе будет небольшой, ночью в Карпатах – умеренный снег; температура ночью -3...-8 мороза, днем ​​около 0 градусов.

На севере (кроме Сумщины), на Винниччине, Черкасщине – ночью сильный мокрый снег, местами налипание мокрого снега, днем ​​местами небольшой мокрый снег; температура ночью и днем ​​от -3 до +2.

На остальной территории страны пройдут умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя; температура в течение суток +3...+8 (днем на востоке и юго-востоке страны +8...+13); в Крыму ночью +8...+13, днем ​​+11...+16 градусов.

Ветер 23 ноября преимущественно северо-западный, 7-12 метров в секунду. Но в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях будут порывы до 17-22, ночью на юге – до 25 метров в секунду.

В Киеве и Киевской области небо будет облачным. Ночью сильный мокрый снег и налипание мокрого снега, днем ​​местами – небольшой снег.

На дорогах движение может усложнить гололедица. Ветер на Киевщине северо-западный, 7-12 метров в секунду.

Температура по области ночью и днем -3...+2. В городе Киев – ​​около 0 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, что также принесет с собой осадки – снег будет накрывать регионы постепенно.

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