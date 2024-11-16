'Муж искал нас с сыном по фото погибших': Юлия с Донетчины доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Юлия была на шестом месяце беременности, когда началась полномасштабная война. Муж в рейсе, а она с двухлетним сыном и грудой животных — дома, в поселке Талаковка, недалеко от серой зоны. Женщина сразу отправилась к родственникам. Мариуполь. Свою историю Юлия из Донбасса рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В Талаковке еще в 2014 году знали: если дрожат стекло, надо прятаться. В феврале 2022 года даже добротный подвал не был безопасным. Юлия уехала в Мариуполь.

"Спали пятерых в коридоре — я беременная, маленький сын, моя тетя и брат с девушкой. Готовили и грели воду на костре. Каждый день кто-то погибал, каждый день кого-то хоронили прямо во дворе", — вспоминает Юлия.

А 15 марта во двор дома прилетела мина. Брат и его девушка зашли в подъезд буквально за 5 секунд до этого, а два парня на улице погибли. После этого Юлия осознала, что нужно искать пути для эвакуации.

"Мы уехали через взорванный мост. Люди проходили его пешком, а для проезда авто мужчины выкладывали деревянную дверь. Потом нас остановили русские: "руки на капот, никому не разговаривать, телефоны приготовить". Нам повезло, нас не очень тщательно обыскивали", – рассказывает Юлия.

И добавляет, что все недели, пока не было связи, ее муж пересматривал фото погибших из Мариуполя, ища среди них своих самых дорогих.

История Юлии - здесь: https://bit.ly/4fveYZq

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова содержит уже более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины. Расскажите свою историю на портале Музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.