Мокрый снег, ветер и гололедица: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 13 ноября

В среду, 13 ноября, погода в Украине существенно ухудшится. День будет пасмурным, в большинстве регионов ожидается гололедица на дорогах, а также дожди и мокрый снег.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, украинцев ждет классическая поздняя осень со всеми ее "капризами".

В Украине 13 ноября будет облачно. Самая сложная ситуация ожидается в западных, Житомирской и Винницкой областях, где выпадет мокрый снег. Водителей предупреждают об гололедице на дорогах. Особенно осторожными следует быть в Закарпатье и в Карпатах, где прогнозируют гололед.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду. Температура в течение суток будет колебаться от -2 до +3, в Карпатах – морозы 0...-5.

На остальной территории Украины ночью осадков не ожидается, однако днем возможны небольшие дожди, особенно в центральных и восточных областях.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура ночью от +3 до -2, днем +1…+6. Теплее всего будет на юге страны, где ночью ожидается 0...+5, а днем столбики термометров поднимутся до +4...+9.

В Киеве и области 13 ноября облачно. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура в Киеве ночью 0...+2, днем около +5. По области ночью от +3 до -2, днем +1…+6 градусов.

Метеорологи предупреждают украинцев об опасных погодных условиях.

Так, 13 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях на дорогах гололедица, местами образования снежного покрова. А в Закарпатье и в Карпатах – гололед.

В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Птуха рассказала, что зима 2024-2025 в Украине может быть мягче, чем в предыдущие годы. Но холодные периоды все же возможны. Судя по последним наблюдениям, зима, вероятно, будет с большим количеством теплых дней по сравнению с холодными.

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