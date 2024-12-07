'Мама, война началась': мама-воспитательница из Каменского доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Лариса Мусиенко – мать-воспитательница детского дома семейного типа. 21 февраля 2022 года ее семья пригласила в свою жизнь еще одного мальчика из приюта. А 24 февраля в 6 утра позвонил старший приемный сын со словами: Мама, война началась. Свою историю Лариса из Каменского доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Первые недели вторжения семья пряталась в подвале. Российские ракеты громко пролетали над их домом и взрывались где-то неподалеку. Чтобы младшие дети пугались меньше — взрослые придумывали игры.

"Я говорила, что это учение — надо уметь группироваться, бежать и, главное, слушать меня", — рассказывает госпожа Лариса.

Детьми Лариса начала заниматься более 15 лет назад. Позже дело подхватил и ее родной сын, который также создал дом семейного типа. С этой семьей Программа Фонда "Ринат Ахметов — Детям" часто взаимодействует на различных мероприятиях и акциях.

"Дети очень хотят мира. Хотят снова поехать на море — мы раньше каждый год ездили, а сейчас даже в лес не ходим, потому что там могут быть мины. Но ведь детям очень нужны положительные эмоции", — говорит Лариса.

И добавляет, что зимние праздники — Николая, Рождество, Новый год — всегда дарят надежду на исполнение мечтаний и на мир. Смотрите историю этой семьи здесь.

В декабре традиционно проводится Новогодняя акция Фонда. Это одно из направлений программы "Ринат Ахметов - Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь юным украинцам. За время работы Фонд поддержал 5 млн детей. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.