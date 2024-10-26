Малооблачно, тепло и без осадков: какой будет погода в Украине в последние выходные октября

В Украине в выходные 26–27 октября осадков не ожидается. В воскресенье погода будет на несколько градусов теплее, чем в субботу.

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Свежий прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометеорологического центра. Эксперты предупредили, что в субботу, 26 октября, ночью и утром в большинстве районов правобережья будет туман с видимостью в 200-500 метров. Оглашен I (желтый) уровень опасности.

Ветер будет тихим, 3–8 метров в секунду (переменных направлений).

Ночью в центре, на юге и севере примерно +5...+8 (и до +9 на Херсонщине) градусов. На востоке и западе температура ночью будет в границах -1...+4.

Днем теплее всего будет в областях запада и юга, +12...+15 градусов. Во Львовской и Черновицкой областях воздух может прогреться до +17, в Закарпатской – до +18 градусов. Наиболее прохладно на крайнем востоке/северо-востоке – только +9...+11. На остальной территории максимум до +14 (в Крыму и на Херсонщине +15) градусов.

В воскресенье, 27 октября, ветер будет примерно 3–8, а ночью всего 1–3 метров в секунду. Тумана в УкрГМЦ в последний день недели уже не прогнозируют.

Ночью потеплеет на несколько градусов. Только на востоке температура останется низкой, всего -2...+1 градус. На остальной территории ожидается +3...+7, на Николаевщине до +8, а на Одесщине до +10 градусов.

Погода днем будет наиболее теплой на западе, +15...+18. В других областях температуру прогнозируют в диапазоне +12...+15 (в Одессе и регионе до +17). Однако на востоке эти показатели немного ниже, +9...+13 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Согласно одному из прогнозов, октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы.

– Детальный прогноз погоды по Киевской области на субботу, 26 октября, читайте в нашем материале по ссылке.

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