Ленивые голубцы под сырной "шубой": будут очень сочными
Домашние голубцы – лучшее блюдо для праздничного стола, а также семейного обеда и ужина. Готовить их можно по-разному: с разной капустой и без нее, а для более сочных голубцов, готовьте их с соусами, например, сметанным, томатным, сырным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов под сыр сырной шубой.
Ингредиенты:
- капуста любая
- 300 г фарша
- 1 стакан отварного до полуготовности риса ( в сухом виде 1/3 стакана)
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 1 болгарский перец
- Соль и перец
Подлива:
- Петрушка
- Сметана
- Сыр твердый любой
- Помидоры в собственном соку
- Соль, перец
- Мука
Способ приготовления:
1. Капусту пропарить.
2. Отдельно обжарить лук, морковь и болгарский перец. Смешать фарш, зажарку и рис отваренный до полуготовности. Посолить, поперчить и перемешать.
3. Сформируйте голубцы, переложите их в форму. Залейте их до середины водой, закрываем фольгой и отправляем форму в духовку на 30 минут, до готовности. Если надо, воду подливаем. Накрываем фольгой, что бы голубцы не запекались.
4. Для шубы: смешаем резанные помидоры, сметану, муку, зелень, соль, перец, сыр и по желанию чеснок. Перемешиваем и выливаем на готовые голубцы, распределяем равномерно и готовим в духовке без фольги еще 15 минут до румяной корочки.
Можно подать со сметаной!
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