УкраїнськаУКР
русскийРУС

Ленивые голубцы под сырной "шубой": будут очень сочными

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,8 т.
Ленивые голубцы под сырной 'шубой': будут очень сочными

Домашние голубцы – лучшее блюдо для праздничного стола, а также семейного обеда и ужина. Готовить их можно по-разному: с разной капустой и без нее, а для более сочных голубцов, готовьте их с соусами, например, сметанным, томатным, сырным.

Видео дня
Домашние голубцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов под сыр сырной шубой.

Как приготовить сочные голубцы

Ингредиенты:

  • капуста любая
  • 300 г фарша
  • 1 стакан отварного до полуготовности риса ( в сухом виде 1/3 стакана)
  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 1 болгарский перец
  • Соль и перец

Подлива:

  • Петрушка
  • Сметана
  • Сыр твердый любой
  • Помидоры в собственном соку
  • Соль, перец
  • Мука

Способ приготовления:

1. Капусту пропарить.

2. Отдельно обжарить лук, морковь и болгарский перец. Смешать фарш, зажарку и рис отваренный до полуготовности. Посолить, поперчить и перемешать.

Начинка для голубцов

3. Сформируйте голубцы, переложите их в форму. Залейте их до середины водой, закрываем фольгой и отправляем форму в духовку на 30 минут, до готовности. Если надо, воду подливаем. Накрываем фольгой, что бы голубцы не запекались.

Приготовление голубцов

4. Для шубы: смешаем резанные помидоры, сметану, муку, зелень, соль, перец, сыр и по желанию чеснок. Перемешиваем и выливаем на готовые голубцы, распределяем равномерно и готовим в духовке без фольги еще 15 минут до румяной корочки.

Сырная смесь

Можно подать со сметаной!

Готовые голубцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: