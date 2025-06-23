Ленивые голубцы под сырной 'шубой': будут очень сочными

Домашние голубцы – лучшее блюдо для праздничного стола, а также семейного обеда и ужина. Готовить их можно по-разному: с разной капустой и без нее, а для более сочных голубцов, готовьте их с соусами, например, сметанным, томатным, сырным.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных голубцов под сыр сырной шубой.

Ингредиенты:

капуста любая

300 г фарша

1 стакан отварного до полуготовности риса ( в сухом виде 1/3 стакана)

2 луковицы

1 морковь

1 болгарский перец

Соль и перец

Подлива:

Петрушка

Сметана

Сыр твердый любой

Помидоры в собственном соку

Соль, перец

Мука

Способ приготовления:

1. Капусту пропарить.

2. Отдельно обжарить лук, морковь и болгарский перец. Смешать фарш, зажарку и рис отваренный до полуготовности. Посолить, поперчить и перемешать.

3. Сформируйте голубцы, переложите их в форму. Залейте их до середины водой, закрываем фольгой и отправляем форму в духовку на 30 минут, до готовности. Если надо, воду подливаем. Накрываем фольгой, что бы голубцы не запекались.

4. Для шубы: смешаем резанные помидоры, сметану, муку, зелень, соль, перец, сыр и по желанию чеснок. Перемешиваем и выливаем на готовые голубцы, распределяем равномерно и готовим в духовке без фольги еще 15 минут до румяной корочки.

Можно подать со сметаной!

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