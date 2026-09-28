В октябре 2026 года право на отсрочку от мобилизации могут утратить военнообязанные, у которых изменились или прекратились обстоятельства, дающие право на ее получение. Это, в частности, касается многодетных родителей, студентов, людей с инвалидностью и тех, у кого есть основания для ухода.

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Об этом на своём YouTube-канале рассказал адвокат Алексей Мендрух. Он подчеркнул, что система проверяет соответствующие данные, поэтому после утраты основания отсрочка может исчезнуть из Резерв+.

Кому стоит проверить отсрочку

Так, юрист предупредил, что многодетным родителям важно следить за выполнением обязательств по их содержанию. В частности, отсрочку могут отменить при наличии задолженности по алиментам, превышающей сумму платежей за три месяца. Основанием для утраты права также становится достижение старшим ребенком 18-летнего возраста (даже если он продолжает обучение в вузе).

Людям с инвалидностью необходимо следить за сроком действия медицинских документов. Если срок установленной инвалидности истек, а повторный осмотр или продление статуса не оформлены, основание для отсрочки может прекратиться.

Важные изменения могут касаться и студентов. Право на отсрочку имеют те, кто обучается по дневной или дуальной форме и получает следующий уровень образования, а переход на другую форму обучения или изменение образовательного статуса могут стать основанием для ее утраты.

Отдельно военнообязанным, имеющим отсрочку по уходу, следует следить за сохранением соответствующих обстоятельств. Если основание для постоянного ухода прекращается или изменяется, это может повлиять и на действие отсрочки.

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Алексей Мендрух объяснил, как происходит отмена отсрочки.

"Сейчас это происходит автоматически. Система время от времени проверяет вашу отсрочку, и если она не находит подтверждения или оснований для предоставления вам отсрочки или для ее продления – она просто ее отменяет, и она может у вас исчезнуть", – отметил он.

Напомним, в октябре 2026 года повестки могут получить военнообязанные мужчины, не имеющие отсрочки или бронирования. Речь идет, в частности, о мужчинах в возрасте 25–60 лет без опыта службы, а также о тех, кто имеет военное образование, был ранее снят с учета или имел статус "ограниченно годного".

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что даже после официального исключения из воинского учета человек может получить повестку в ТЦК, однако повторно поставить его на воинский учет закон не позволяет. Юристы также советовали проверять, чтобы информация об исключении была отражена в приложении Резерв+.

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