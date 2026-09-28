Кто из мужчин может выехать за границу с 1 октября и какие документы нужны: разъяснение

Кто из мужчин может выехать за границу

С 1 октября 2026 года правила выезда мужчин за границу во время военного положения зависят, прежде всего, от возраста и наличия законных оснований для пересечения границы. Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет возможность выезда определяется конкретным основанием и подтверждающими документами.

В то же время мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать при наличии необходимых документов, а возрастные ограничения не распространяются на тех, кто достиг 60 лет. Перед поездкой важно проверить военно-учетные данные и документы, подтверждающие право на пересечение границы. А OBOZ.UA рассказывает все подробности.

Что проверяют при выезде за границу

При пересечении государственной границы мужчины должны предъявить паспортный документ, дающий право на выезд из Украины, а в предусмотренных случаях – военно-учетный документ и документы, подтверждающие основание для выезда.

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать при наличии документа для пересечения границы и военно-учетного документа. Для отдельных должностных лиц этой возрастной категории действуют специальные правила.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет могут выезжать только при наличии предусмотренного законодательством основания. Среди них могут быть семейные обстоятельства, сопровождение людей с инвалидностью или тех, кто нуждается в постоянном уходе, лечении или реабилитации, а также отдельные случаи, связанные с обучением или профессиональной деятельностью.

Отдельно пересекать границу могут мужчины, снятые с воинского учета на законных основаниях, если соответствующий статус должным образом оформлен и подтвержден документами.

Если мужчина не имеет права на выезд или не может подтвердить его необходимыми документами, в пересечении границы могут отказать.

Можно ли выехать с бронированием

Мужчины, находящиеся на бронировании, могут выезжать за границу во время военного положения, однако само бронирование не дает автоматического права на пересечение границы.

Военнообязанный должен иметь действующее бронирование, актуальные военно-учетные данные и документы, подтверждающие законное основание для выезда. Информация о бронировании также должна быть внесена в соответствующие государственные реестры.

Если забронированный работник отправляется в служебную командировку, необходимо иметь документы, подтверждающие это.

Отдельные правила действуют для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и критически важных компаний. В то же время временная регистрация на 45 дней сама по себе не является основанием для выезда за границу.

Причиной отказа могут стать несоответствия в военно-учетных данных, отсутствие информации о действующей резервации в реестрах, проблемы с военно-учетным документом или отсутствие документов, подтверждающих цель и основание поездки.

Как проверить возможные ограничения на выезд

Украинцы могут заранее проверить онлайн, установлено ли в отношении них временное ограничение на выезд, через Личный кабинет Государственной пограничной службы Украины.

Сервис позволяет узнать об ограничениях, в частности о тех, которые установлены в рамках исполнительного производства. В то же время эта проверка не определяет право человека на выезд во время военного положения.

Перед поездкой следует убедиться, что военно-учетный документ действителен, данные актуальны, а все документы для конкретного основания оформлены надлежащим образом.

Выезд журналистов за границу

Для журналистов, работников СМИ и представителей сферы стратегических коммуникаций во время военного положения действует отдельный порядок выезда.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет из этих категорий могут выезжать в служебных целях и пребывать за границей до 60 календарных дней. Одним из условий является получение письма-согласования от Госкомтелерадио.

В документе должны быть указаны цель служебной поездки, дата выезда, ориентировочная дата возвращения и пункт пропуска через государственную границу. При прохождении контроля также необходимо иметь при себе документы, предусмотренные для соответствующей категории военнообязанных.

Напомним, даже после официального снятия с воинского учета человек может получить повестку в ТЦК, однако повторно поставить его на воинский учет закон не позволяет. Юристы также советовали проверять, чтобы информация о снятии с учета была отражена в приложении "Резерв+".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что автоматическое продление отсрочки для военнообязанных, ухаживающих за людьми с инвалидностью, зависит от актуальности данных в государственных реестрах. Если необходимой информации нет, данные содержат несоответствия или система выявляет другого потенциального опекуна, отсрочка может не продлиться автоматически.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!