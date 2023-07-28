Кратковременные дожди и жара до +30 градусов: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 29 июля

В субботу, 29 июля, Украину продолжат заливать дожди, но они, вероятно, будут кратковременными. При этом синоптики прогнозируют жару до +30 градусов.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Да, по Украине ожидается переменная облачность.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Кратковременные дожди, иногда с грозами, ожидаются ночью и утром в восточных и Сумской областях, а днем в западных и северных областях. На остальной территории осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью в среднем ожидается на уровне +12…+17 градусов.

Днем температура по Украине удержится на уровне +21…+26 градусов, на юге и юго-востоке страны немного теплее – до +30.

В Киеве прогнозируется переменная облачность. Без осадков, лишь в первую половину ночи местами по области небольшой дождь.

Температура воздуха ночью предполагается в пределах +14…+16 градусов, днем +23…+25.

В воскресенье 30 июля дожди начнут отступать. Осадки ожидаются только в западных регионах, Винницкой и Житомирской областях. Температура воздуха в целом ожидается такой же, как и в субботу.

Напомним, вечером четверга, 27 июля, Днепр и область накрыли аномальную грозу. Сначала небо вспыхнуло от мощных молний, к ним добавился грохот грома, а затем начался сильный ливень, к которому добавился еще и град.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне непогода накрыла Прикарпатье. На этой территории Украины ураган сорвал крыши домов и свалил деревья.

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